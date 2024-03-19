القوات الروسية تعلن عن شن ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "كشف مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات بالمنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود، وبضربة استباقية عالية وبضربة من قبل وحدات المجموعة، تم تدمير تجمعات القوة البشرية ومعدات العدو على الفور".

وكان الجيش الروسي قد شن عددا من الضربات الاستباقية أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة استباقية ضد المخربين الأوكرانيين في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "كشف مجموعة الاستطلاع التابعة لقوات "الغرب" عن تمركز قوات ومجموعات تخريبية واستطلاعية للنازيين الجدد الأوكرانيين في منطقة الغابات بالمنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود. وبضربة استباقية عالية وبضربة من قبل وحدات المجموعة، تم تدمير تجمعات القوة البشرية ومعدات العدو على الفور".

بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (71 عاما) بولاية رئاسية خامسة بعد حصوله على نحو 87.29 بالمئة من أصوات الناخبين، بات القيصر الذي أعاد هيبة بلاده بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر 1991، يتفوق على جوزيف ستالين، ليصبح أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام.

وعزز بوتين، الذي تولى رئاسة روسيا بالإنابة في ديسمبر 1999 بسبب الاستقالة المبكرة لبوريس يلتسين، على مدار أكثر من ربع قرن، قبضته على الحكم، معيدا للبلاد هيبتها في محيطها الإقليمي والدولي.

أبرز المحطات في حياة بوتين السياسية

• في يناير عام 1990، أنهى بوتين رحلة عمل إلى ألمانيا وعاد إلى لينينغراد، ووفقا له رفض الانتقال للجهاز المركزي للاستخبارات الأجنبية للـ"كي جي بي" في موسكو، والتحق بجهاز المخابرات الداخلية في الاتحاد السوفيتي، فرع لينينغراد.