هذا هو موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك يكثف الكثير من المواطنين العالمين بالجهاز الإداري للدولة البحث عن موعد صرف مرتبات أبريل، وهل يتم صرفها قبل العيد، بغية التمكن من شراء المستلزمات التي يحتاجونها.

مرتبات شهر أبريل2024

مرتبات شهر أبريل2024.. وكشفت وزارة اامالية أن مرتبات أبريل يتم صرفها بداية من من 21 أبريل، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام تنتهي في 25 أبريل، كما يتم صرف مستحقات العاملين في أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل2024

موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه.

موظفو الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظفو درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة 6000 جنيه.

صرف مرتبات شهر أبريل 2024

جدير بالذكر يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الأخيرة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.