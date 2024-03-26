أدعية نبوية عن أبي هريرة تقال في شهر رمضان

إنّ إجابة دعاء الصائم ليست مقيّدة بوقت الإفطار فقط في شهر رمضان الفضيل، و قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ للصَّائمِ عندَ فِطرِهِ دعوةً ما تردُّ) .

"اللّهم رب السّماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر.

" رواه مسلم عن أبي هريرة. "اللّهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا.

" رواه مسلم عن عبد الله بن عباس. "يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك" رواه الألباني في صحيح الترمذي عن شهر بن حوشب. "اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر" أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار).



