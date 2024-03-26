السفير الروسي بواشنطن: روسيا لن تلاحق الولايات المتحدة لطلب التعاون الأمني

أكد سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن روسيا ستتمكن من محاربة الإرهاب بالتعاون مع الدول الصديقة لها دون الحاجة إلى ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أوضح أنتونوف للصحفيين بأن روسيا لن تلاحق الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن غير راغبة في التعاون في مجال الأمن، قائلًا:"سأقول الأمر ببساطة: هذا هو خيار الولايات المتحدة".

وعلق على تصريح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأنه "لن تكون هناك أي مساعدة أمنية لروسيا والولايات المتحدة" في أعقاب الهجوم الإرهابي (هجوم على قاعة موسيقية خارج موسكو).

وأكد المبعوث "إذا كان الأميركيون لا يريدون التعاون معنا، فلن نلاحقهم، كما قلت"، ونتمكن من حل مشكلة الإرهاب من خلال الجهود المشتركة .

وشدد أنتونوف على أنه تعاون روسيا مع نصف العالم قائلًا:"في الوضع الحالي، سنعمل مع دولنا الصديقة، إنها أكثر من نصف العالم، بما في ذلك أصدقاؤنا من رابطة الدول المستقلة، وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس...فقد قالت روسيا مرارا وتكرارا إن واشنطن لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها، وللأسف، كانت الولايات المتحدة هي التي علقت التعاون معنا في مجال مكافحة الإرهاب".

وتابع:"نحن لا نلاحقهم (الأمريكيين) وليس لدينا أي خطط للقيام بذلك، وسنعمل بمفردنا للقضاء على جذور الإرهاب كما فعلوا، ولا يزال البعض منهم في روسيا للأسف".

يشار إلى أن مساء يوم 22 مارس، استهدف هجوم إرهابي قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك، منطقة موسكو، بالقرب من حدود مدينة موسكو، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 139 شخصًا وأصابة 182 آخرون، وتم إلقاء القبض على 11 شخصًا يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي، من بينهم أربعة مسلحين تم احتجازهم في منطقة بريانسك، جنوب غرب موسكو، أثناء محاولتهم البحث عن ملجأ عبر الحدود الأوكرانية القريبة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتها في خطاب متلفز، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني أعد "نافذة" على الحدود خاصة لعبور الإرهابيين دون أن يتم اكتشافهم، وتعهد بتحديد ومعاقبة كل من يقف وراء الهجوم.