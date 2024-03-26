تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال فاشلة

نجا من الموت.. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس أمس الاثنين.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال مادورو أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة دييجو إيبارا بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024 في يوليو: "اليوم هنا [في بلازا دييجو إيبارا] كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".

وأشار إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".

وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.

وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز في وقت سابق اعتقال ثلاثة رجال دخلوا التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.

وأعلن مادورو في وقت سابق، إنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية في عام 2023، بما في ذلك خطط اغتياله.