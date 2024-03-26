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الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال فاشلة

بوابة الوفد الإلكترونية

نجا من الموت.. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس أمس الاثنين.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال مادورو أمام حشد كبير لأنصاره في ساحة دييجو إيبارا بعد إدراج ترشحه في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024 في يوليو: "اليوم هنا [في بلازا دييجو إيبارا] كان رجلان مسلحان يستعدان لاغتيالي".

وأشار إلى أن "المعتقلين اعترفا بأنهما ينتميان إلى حزب "فنتي فنزويلا" الفاشي اليميني المتطرف".

وذكر أنه تم القبض على المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع الذي جرى بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.
وأعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز في وقت سابق اعتقال ثلاثة رجال دخلوا التظاهرة ومعهم عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.
وأعلن مادورو في وقت سابق، إنه تم إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية في عام 2023، بما في ذلك خطط اغتياله.

الجريدة الورقية