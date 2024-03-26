بلينكن: وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بنص الإفراج عن الرهائن

في محاولة لإيجاد بدائل لاقتحام الاحتلال لرفح الفلسطينية، أفادت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي وجود بدائل لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية تضمن أمن تل أبيب وحماية المدنيين، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ضرورة تسريع واستدامة تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر جميع الطرق المتاحة البرية والبحرية والجوية.

وقال بلينكن -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن "امتناع واشنطن عن التصويت على قرار مجلس الأمن يؤكد من جديد موقفنا بأن وقف إطلاق النار لأي مدة يأتي كجزء من اتفاق السلام الشامل".

وأضاف أن التعديلات التي أجراها رعاة القرار خلال الأيام الأخيرة تتفق مع موقفنا المبدئي المتمثل في أن أي نص لوقف إطلاق النار يجب أن يقترن بنص بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح أن النص النهائي لقرار مجلس الأمن لا يتضمن لغة أساسية نعتبرها ضروية ولاسيما إدانة حماس لذلك لا نستطيع تأييده.

وقال بلينكن: "نواصل المناقشة مع شركائنا حول الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل من أجل إقامة السلام والأمن على المدى الطويل".

وأضاف: "عملنا بشكل وثيق للغاية مع شركائنا العرب لتحقيق هذه النتائج المهمة، وعملنا مع إسرائيل لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، وتلبية احتياجاتها الأمنية ودمجها بشكل أكبر في منطقة أكثر أمانًا وازدهارًا".

وأكد أن هناك إجماعًا على أولويات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية وتحديد مسار واضح للمستقبل.