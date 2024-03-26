أثناء استقباله لعباس كامل.. حفتر يشيد بدور مصر في التسوية السياسية بليبيا

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، خلال مأدبة إفطار.

وحسب قناة إكسترا نيوز فقد تم خلال اللقاء، مناقشة آخر تطورات الحالة السياسية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشاد المشير خليفة حفتر، بدور مصر في تحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية.

كما أكد اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، دعم مصر الكامل لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، للوصول إلى مرحلة الاستقرار، مشيدا بدور القوات المسلحة الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس بالإيجاب على المنطقة بشكل عام.