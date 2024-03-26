أطباء.. مرض الزهايمر ينتقل عن طريق الدم| ما علاقته بالشيخوخة

توصل باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا إلى أن مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل عن طريق عمليات نقل الدم، ولأول مرة في تاريخ العلم، تمكن العلماء من إصابة الفئران بالدم بمرض خرف الشيخوخة، وهو ما تسبب في ظهور أعراض هذا المرض.

حصل علماء كنديون على أول دليل على أن مرض الخرف ينتشر عن طريق عمليات نقل الدم لذلك، يمكن اعتبار هذا المرض العصبي غير القابل للشفاء معديًا ,لقد كانت هناك مناقشات حول هذا الأمر في العلوم لسنوات عديدة.

وفي تجربة غير مسبوقة، أظهر الباحثون أن الفئران السليمة التي تلقت عمليات نقل دم من القوارض التي تحتوي على لويحات مميزة لمرض الزهايمر، اكتسبت بعد ذلك تراكمات مماثلة من بيتا أميلويد في دمها.

ولم تظهر الدراسة أن مرض الزهايمر معدي فحسب، بل أظهرت أيضًا أن هذا المرض غير القابل للشفاء يمكن أن يبدأ في مناطق أخرى من الجسم، مثل الكبد أو الكلى، ثم ينتقل إلى الدماغ، مثل السرطان ولا يزال العلم لا يعرف بالضبط ما الذي يسبب النوع الأكثر شيوعًا من خرف الشيخوخة، وهو مرض الزهايمر ومع ذلك، فقد ثبت أنه يصاحبه تكوين تراكمات بيتا أميلويد المميزة في الدمK تتشكل هذه البروتينات على شكل لويحات تسد أدمغة ضحايا الخرف، وبمرور الوقت، تقلل من وظائفهم الإدراكية.

علماً أن الفئران لا تعاني من مرض الزهايمر، لذلك قام الباحثون بإصابتها بالنسخة البشرية من بيتا أميلويد، والتي أدت في جسم الفأر إلى اضطرابات دماغية مميزة للإنسان وقد ثبت أن الدم الملوث يسبب التنكس العصبي. هذا هو التأكيد الأول على الطبيعة المعدية لخرف الشيخوخة.

مرض الزهايمر المبكر

يصيب مرض الزهايمر عادة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، إلا أنه يمكن أن يصيب بعض الأشخاص في العقد الرابع أو الخامس من حياتهم، حيث يسمى المرض في هذه الحالة بالزهايمر المبكر (بالإنجليزية: Early Onset Alzheimer’s)، وهو يعتبر من الحالات النادرة التي تؤثر على 5% فقط من جميع المصابين بمرض الزهايمر.

تتضمن أعراض مرض الزهايمر المبكر حدوث فقدان خفيف للذاكرة، ومشاكل في التركيز وأداء النشاطات اليومية، كما قد يسبب المرض صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة، وفقدان الشعور بالوقت، ومشاكل خفيفة في الإبصار مثل صعوبة تقدير المسافات.