أبرزهما الزهايمر وفقدان الذاكرة.. أعراض نقص فيتامين ب 12

يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي أو لا يمتص ما يكفي من فيتامين ب 12 من الطعام الذي تتناوله والذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح، وفيتامين ب 12 هو عنصر غذائي مهم يساعد جسمك على صنع خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، وهي المادة الوراثية في جميع خلاياك.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل جسدية وعصبية ونفسية إذا لم يتم علاجه.

يساعد فيتامين ب 12 أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبى ومع ذلك، فإن الفشل في مواكبة المتطلبات الغذائية اليومية قد يؤدي إلى نقصها، مما قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك المشكلات المعرفية، وفقا للتقرير قد تحاكي هذه الأعراض العصبية أحيانًا مرض الزهايمر وتؤدي إلى التشخيص الخاطئ.



أعراض نقص فيتامين ب 12

فقدان الذاكرة

صعوبة التخطيط وحل المشكلات

الارتباك مع الزمان أو المكان

مشاكل اللغة

سوء الحكم واتخاذ القرار

تغيرات في المزاج والشخصية

الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

وضع الأشياء في غير موضعها واتهام الآخرين

صعوبة في إكمال المهام المألوفة

تغيرات في الرؤية