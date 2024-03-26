برشلونة يتحرك لتحصين أراوخو من أطماع بايرن ميونخ

ارتبط اسم رونالد أراوخو اللاعب الأوروجوياني مدافع برشلونة، بالرحيل لصفوف بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع اهتمام النادي البافاري بتعزيز دفاعه.

وكشفت التقارير الصحفية عن تدخل خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، للحفاظ على أراوخو، نجم الفريق، بعد العروض الضخمة التي يتلقاها لمغادرة النادي.

ويُعد اللاعب الأوروجوياني لاعبًا محوريًا في نادي برشلونة، وتسعى إدارة البلودرانا للحفاظ على خدمات اللاعب لعدة سنوات قادمة، حيث رُفض عرض بايرن ميونخ بقيمة 90 مليون يورو في يناير.

ويُعتبر أراوخو كركيزة أساسية في المشروع الرياضي لبرشلونة، ولذا فإن مفاوضات تجديد عقده حتى عام 2026 تُعد من أهم الأولويات بالنسبة لإدارة النادي.

أراوخو ولابورتا

وقد يكون مستقبل في صفوف برشلونة في خطر، حيث قام لابورتا بالاتصال شخصيًا بأراوخو ليؤكد له أنه ليس للبيع ويثق به تمامًا وأنه سوف يجدد عقده مع الفريق.

والتقى رئيس النادي باللاعب الدولي في الـ 6 من مارس، خلال عرض فيلم وثائقي عن أراوخو، مما يظهر تأكيدًا آخر على مكانته المميزة في الفريق.

وفي تصريحات لابورتا الأخيرة عن اللاعب، حيث قال: "أراوخو لاعب متكامل للغاية، المشكلة هي أن التواصل في بعض الأحيان لا يصل إلى المكان الذي يجب أن يذهب إليه، أقصد المفاوضات، وأعتقد أن هذا قد تم حله بالفعل".

ويصل سعر اللاعب إلى 70 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفيرماركت"، وينتهي عقده مع برشلونة في يونيو 2026.