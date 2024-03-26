المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة السعودية

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء نظيره السعودي غدا فى الجولة الختامية لبطولة غرب آسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة فى السعودية على الاجتماع مع اللاعبين فى حضور الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب وأفراد الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى من أجا تحفيز اللاعبين على مواصلة عروضهم القوية خاصة وأن الجمهور المصري يتابعهم وينتظر مساعدتهم فى أولمبياد باريس .

مشهور: أثق في قدرات لاعبي المنتخب الأولمبي



وقال مشهور على هامش المران الختامي أنه يثق فى إمكانات وقدرات هذا الجيل الذى يضم كوكبة من المواهب الواعدة مشددا على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على الصورة الجميلة التى ظهروا بها فى امم افريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وابهروا خلالها الجميع .

واختتم كلامه قائلا : مصر كلها تنتظر الاستمتاع بالكرة الجميلة التى تقدموها مع مدربكم القدير ميكالى.