الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة السعودية

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء نظيره السعودي غدا فى الجولة الختامية لبطولة غرب آسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

txt

المنتخب الأولمبي يتخطى الإمارات إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا


وحرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة  ورئيس البعثة فى السعودية على الاجتماع مع اللاعبين فى حضور الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب وأفراد الجهاز الفني بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى من أجا تحفيز اللاعبين على مواصلة عروضهم القوية خاصة وأن الجمهور المصري يتابعهم وينتظر مساعدتهم فى أولمبياد باريس .

مشهور: أثق في قدرات لاعبي المنتخب الأولمبي


وقال مشهور على  هامش المران الختامي أنه يثق فى إمكانات وقدرات هذا الجيل الذى يضم كوكبة من المواهب الواعدة مشددا على ضرورة أن يحافظ اللاعبون على الصورة الجميلة التى ظهروا بها فى امم افريقيا تحت 23 سنة التى أقيمت مؤخرا بالمغرب وابهروا خلالها الجميع .

واختتم كلامه قائلا : مصر كلها تنتظر الاستمتاع بالكرة الجميلة التى تقدموها مع مدربكم القدير ميكالى.

الجريدة الورقية