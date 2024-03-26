أهلي 2007 يهزم أستون فيلا بهدف في افتتاح دورة زد الدولية

افتتح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2007 مبارياته في بطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة بتحقيق الفوز على أستون فيلا الإنجليزي، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت الإثنين ضمن مرحلة المجموعات.

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جاء هدف فوز الأهلي عن طريق محمد هيثم خلال الشوط الأول من المباراة، بتسديدة قوية من الوضع طائرًا من داخل منطقة الجزاء، بعدما ارتدت له الكرة من أقدام أحد مدافعي الفريق الإنجليزي، ليحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في البطولة.

وأهدر ياسين عاطف ركلة جزاء احتسبت للأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر

الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - محمد عاطف - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - يوسف عبد القوي - ياسين عاطف - حازم عاشور.

الهجوم: محمد هيثم

وشارك أحمد الشيخ بدلًا من يوسف عبد القوي، وكريم عمرو بدلًا من زيدان ناجح، ومصطفى بهجت بدلًا من محمد هيثم، ومحمد أشرف بدلًا من حازم عاشور.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة تضم أستون فيلا وفنربخشة والمقاولون العرب، ومن المقرر أن يواجه فنربخشة مساء اليوم الثلاثاء، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المقاولون غدًا الأربعاء.

يذكر أن فريق أهلي 2006 نجح بالتتويج بالبطولة في العام الماضي، على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.