"مقام" تستعرض تراث فلسطين بالمسرح الصغير

استمرت الثقافة المصرية فى تنفيذ خططها الهادفة الى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم حيث نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، على المسرح الصغير وضمن برنامج لياليها العربية والاسلامية فى شهر رمضان امسية لدولة فلسطين.

اقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وشهدها ناجي الناجي المستشار الثقافي الفلسطينى بالقاهرة وعدد من الدبلوماسيين وابناء الجاليات المقيمة منهم كمال ندى المستشار الثقافي بسفارة تركيا ، الدكتور عبد الله الحراشة المستشار الثقافي بسفارة الأردن .

وخلال الامسية وجه ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة التحية لمصر قيادة وشعبا مؤكدا ان مصر دائما تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية ، وأضاف أن الموقف المصري المشرف في دعم القضية الفلسطينية يتجسد على المستوي الثقافي مثمنا كافة الجهود التى تم تقديمها لاقامة الامسية ، مشيرا الى االروابط القوية التى تجمع بين مصر وفلسطين ،والتعاون التاريخى بينهما في المجال الفنى والثقافى .

وكان الحفل قد بدا بعزف السلام الوطنى المصرى والفلسطينى ، كما القت سلسبيل بسيسو مدير المركز الإعلامي بالسفارة كلمة ابرزت خلالها ثقة الجميع فى انتهاء معاناة الشعب الفلسطينى ، بعدها قدمت فرقة مقامات بقيادة مؤسسها أنس النجار نماذج من الفلكلور وعدد من التابلوهات الاستعراضية الى جانب اناشيد وطنية حماسية ومختارات من الموسيقى العربية باسلوب يمزج بين الشكل التراثى والمعاصر مع الحفاظ على طابعها الفنى المميز وذلك بالات التخت الشرقي التقليدى مع الالات غربية كان منها زهرة المدائن ، راجعين يا هوى ، أهو ده اللي صار ، دار يا دار ، على الله تعود ، اخترتك أنت يا وطني ، شدوا الهمة ، بلدي يا بلدي يا غزة ، يا طير الطاير ، أكتب اسمك ، يا بلادي ، موطني وغيرها.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.