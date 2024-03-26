أخيرا فتح تراخيص التوكتوك في الغربية.. كود خاص لتأمين الركاب والمشاة

أخيرا.. قررت محافظة الغربية فتح باب الترخيص للدراجات النارية ذات العجلات الثلاثة والمعروفة بإسم “التوكتوك ”، ويستهدف القرار التصدي لمخالفات التوكتوك ووقف نزيف الدم الذى يسببه والحوادث التى ترتكب بواسطته بما يخل بأمن المواطن المترجل والراكب.

وعلم مندوب - الوفد- بأنه لن يسمح لأي توكتوك يدخل الحضانة التابعة لإدارة المرور لارتكابه مخالفات سير أو حوادث بالخروج منها إلا بعد ترخيصه.

كما سيتم تحصيل المخالفة المقررة مع الترخيص له وتركيب الكود الخاص به وإصدار رخصة التوكتوك واسم المالك واسم السائق ان وجد.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وافق على فتح باب الترخيص للتكاتك بهدف مواجهة فوضى سيرة وقيادته بواسطة أطفال.



بهذا الترخيص تكون الدرجات النارية دخلت منظومة المرور كبداية حقيقية للقضاء على فوضى السير وتحقيق أقصى درجات الأمان للمواطنين المترجلين -المشاة- وقائدى سيارات الاجرة والملاكى خصوصا ان هذه المركبة باتت ستارا لارتكاب جرائم عديدة، بالإضافة الى تحصيل رسوم تتجاوز الملايين من حصيلة الترخيص والمخالفات تذهب لخزينة الدولة.

وكانت إدارة المرور بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور قدبدأت فى تنفيذ عملية التسجيل للتكتوك مع اصدار رخصة وكود للمركبة وترخيص بإسم صاحبه.

وفى سياق متصل قامت ادارة ومباحث المرور بشن حملة موسعة لضبط الميكروباصات المخالفة لخط السير وتجزئة الخط بما يشكل عبء على الركاب لاسيما بعد تحريك تعريفة الأجرة بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة فى اسعار الوقود فى طنطا والمحلة وقطور وكفر الزيات.

وأعلنت ادارة المرور عن استمرار الحملات لضبط حركة السيارات الأجرة والقضاء على مهزلة تجزئة خط السير، وان هذه الحملات ستكون على مدار اليوم.