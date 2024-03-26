الاحتلال يقتحم المصلى القبلى بالمسجد الأقصى ويجبر المعتكفين على المغادرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته.

كان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن 30 ألف شخص أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع توافد المواطنين للصلاة، وفرضت غرامات مالية على سيارات الفلسطينيين عند كنيسة الجثمانية، في الطريق المؤدي إلى حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأغلقت باب الساهرة، بحجة وجود "جسم مشبوه" في المكان.



يذكر أن قوات الاحتلال تقتحم بشكل يومي المسجد الأقصى وتجبر المصلين على مغادرته، بعد انتهاء صلاة التراويح.