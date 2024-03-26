مفيد للبشرة ويعالج الأنيميا.. طريقة تحضير عصير الكرفس بالبقدونس

يجب كل فترة تناول مشروب صحي يقوم بإزالة السموم من الجسم؛ لتقوية المناعة ومواجهة الأمراض والفيروسات، ومن أبرز المشروبات الهامة لصحة جسمك هو عصير الكرفس والبقدونس، علاوةً على ذلك فهو له دور كبير في الحصول على بشرة صافية ونضرة وشعر طويل وصحي.

طريقة عمل عصير الكرفس والبقدونس





المقادير





- كرفس : 5 أعواد (طازج)





- بقدونس : 4 عود





- عصير ليمون : 5 ملاعق صغيرة





- ماء : مقدار





- مكعبات ثلج : حسب الرغبة



طريقة التحضير

ضعي كل من البقدونس، والكرفس، والماء في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس.





أضيفي عصير الليمون وامزجي جيداً.





صفي الخليط ثم أضيفي إليه الثلج وقدميه.





فوائد تناول الكرفس

علاج الأرق





قد يساعد الكرفس في الحصول على راحة أفضل، فالكرفس له تأثير مهدئ على الجهاز الحسي البؤري ويشجع على النوم بشكل أفضل.



مكافحة السرطان

تقليل خطر الإصابة بالسرطان إذ يحتوي الكرفس على الفثالين والفلافونويد وهي مكونات تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساهم بشكل فعال في محاربة الجذور الحرة وتمنع تشكل الخلايا السرطانية.





الوقاية من التهابات المسالك البولية

بذور الكرفس تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية ومشاكل الكلى واضطرابات المثانة لأنها تساعد في القضاء على حمض اليوريك لخواصها المدرة للبول.





تحسين عمل الكلى

يحتوي الكرفس على كمية كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم، ويوجه سائل الجسم، ويزيد تدفق البول، ويطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكرفس بخاصية التخلص من الوزن المائي الإضافي بسبب الإفراط في تناول الكافا وزيادة تدفق البول وتحسين عمل الكلى.





تعزيز صحة العين

يساعد الكرفس في الحفاظ على صحة العين ويقلل من فرص الإصابة بالمياه البيضاء ويحمي من التنكس البقعي لاحتوائه على فيتامين A ومجموعة من العناصر الغذائية التي تمنع الضمور وتحمي العين.





تقوية المناعة

يعزز الكرفس من المناعة في الجسم ويجعله أكثر نشاطاً وكفاءة لأنه غني بفيتامين C.







فوائد تناول البقدونس

مسكن لآلام المفاصل





يتميز البقدونس بإحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، والتي تجعل من تناول البقدونس بشكل مستمر، مسكنًا طبيعيًا فعّالًا لآلام المفاصل.













علاج الأنيميا (فقر الدم)





يحتوي البقدونس على كميات كبيرة من الحديد، لذا يُنصح بتناول البقدونس للمرضى الذين يعانون من فقر الدم، فملعقتان من البقدونس توفران 2% من الحديد المطلوب للجسم يومياً.







الوقاية من السكري وعلاجه

وجدت بعض الأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الطبيعية والمعروفة باسم ميريسيتين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 26%، ويعد البقدونس أحد أفضل مصادر الميريسيتين، حيث يحتوي على حوالي 8 ملليغرام لكل 100 غرام من البقدونس.