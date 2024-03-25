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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الكرواتي يختتم تدريباته استعدادا لنهائي كأس عاصمة مصر

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

أختتم المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الفراعنة في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. 

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منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر غدا

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

يخوض المنتخب المصري موقعة مرتقبة أمام نظيره الكرواتي وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة كأس العاصمة.

وتنطلق صافرة المباراة النهائية مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جاء تأهل الفراعنة بعد الفوز بهدف نظيف علي منتخب نيوزيلندا سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء نتيجة لعرقلة إمام عاشور وخروجه مصاباً.
 

بينما علي الجانب الأخر تأهل منتخب كرواتيا على حساب نسور قرطاج بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الإضافي .

 

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