أبو علي يواصل التأهيل.. والأهلي يكثف استعداداته لمواجهة سيمبا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.‏

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وخاض الفريق مرانه مساء اليوم الاثنين، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبو علي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏