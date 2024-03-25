نسخة مجانية من Cyberpunk 2077 على PS5 وXbox Series X/S

تبحث Night City عن سكان جدد - حتى لو كانوا مجرد أشخاص مؤقتين يتواجدون في الحي لبضع ساعات. يقدم CD Projekt Red للاعبي PlayStation 5 وXbox Series X/S فرصة تجربة Cyberpunk 2077 مجانًا خلال عطلة عيد الفصح.

ستتمكن من لعب ما يصل إلى خمس ساعات من لعبة تقمص الأدوار المترامية الأطراف من منظور الشخص الأول دون أي تكلفة إضافية بين الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 28 مارس والساعة 2:59 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 1 أبريل. كما يتمتع أعضاء PlayStation Plus Premium بإمكانية الوصول إلى نسخة تجريبية مدتها خمس ساعات من اللعبة الأساسية، لكن CDPR تشير إلى أنه ليس من الضروري الاشتراك في نهاية هذا الأسبوع.



إذا كنت لاعبًا فعالاً، فقد تكون خمس ساعات من اللعب كافية لرؤيتك خلال مهمة السرقة المحورية في نهاية الفصل الأول. هناك تنفتح القصة حقًا وربما تشجعك على شراء اللعبة الكاملة لمواصلة اللعب.

ظهرت لعبة Cyberpunk 2077 لأول مرة بشكل كارثي في عام 2020 وكانت في حالة صعبة للغاية لدرجة أن شركة Sony سحبتها من متجر PlayStation وعرضت المبالغ المستردة. اللعبة في حالة أفضل بكثير هذه الأيام. لقد خرجت من لعبة Cyberpunk 2077 بعد اللعب لبضع ساعات عند الإطلاق. لقد دفعني وصول إصدارات الجيل الحالي من وحدات التحكم في أوائل عام 2022 إلى العودة وانتهى بي الأمر بالاستمتاع باللعبة الأساسية. لم أقم بعد بتفقد توسعة Phantom Liberty التي تحظى بتقدير كبير أو التحديث 2.0 الذي قام بإصلاح بعض الأنظمة الرئيسية، لكن الوافدين الجدد سيكونون قادرين على تذوق هذا الأخير مجانًا في نهاية هذا الأسبوع.