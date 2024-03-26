علي غير عادتها.. داليا مصطفى تتألق بميني جيب في أحدث ظهور (صور)

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت داليا مصطفى بإطلالة بسيطة، مرتدية توب باللون الرمادي الفاتح مزين بالكرانيش البسيطة على الأكمام والرقبة، مع ميني جيب قصيرة فوق الركبة كاروهات باللون الرمادي والكحلي، ونسقت معها كولون بيج.

وانتعلت داليا مصطفى حذاء مسطح باللون الأبيض والبيج، وحملت حقيبة كروس بيضاء؛ لتعكس أناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت داليا مصطفى تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم.

واكتفت داليا مصطفى بالظهور بشكل جمالي طبيعي، فوضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود.

ما لا تعرفه عن داليا مصطفى

داليا مصطفى هي ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل كفتاة إعلانات، ثم بدأت ببعض الأدوار الصغيرة في الدراما التلفزيونية وذلك من عام 1996 وحتى عام 2000، حين أسند إليها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلى أن تخرجت فيه بعد ذلك، وكانت بداية شهرتها في مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 مع الفنان حسين فهمي، وبعدها أتبعته بالعديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل أنا وهؤلاء وسرايا عابدين، وفيلم طباخ الريس عام 2008.

وكانت آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.