داليا مصطفى: "أنا عندى سكر ومش مكسوفة".. فيديو

تصدرت الفنانة “داليا مصطفى” تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن إصابتها بمرض السكري، وكيفية التعامل معه بدون خجل.

داليا مصطفى أنا عندى سكر:

نشرت الفنانة “داليا مصطفى” فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، موضحة إصابتها بالسكري، قائلة:"كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت لابسه فيها جهاز استشعار بتاع السكر، ده جهاز السكر عشان في ناس مكنتش فاهمة ده جهاز إيه بالظبط، بعد ما نزلت الصورة ، أمهات كتير بعتولي وناس منظمة لمعارض وحاجات للسكر شجعوني جدا وانبسطوا أوي إني لابساه ومش مكسوفة، وأمهات قالولي شكرا طلعتي بشكل عادي بالمنظر ده والجهاز ده خلى أولادنا عندهم ثقة أنهم يلبسوه ومش مكسوفين خالص".

أضافت داليا مصطفى: "إحنا يمكن معندناش التوعية دي إن مفيش داعي للتنمر ، أنا شايفه أن الأطفال أو حتى الستات اللي بتبقى مكسوفة تلبس الجهاز ده لو لابسين نص كم، على فكرة مش فارقة مش مهم رأي أي حد فيا أنا مستريحة كده الجهاز ده ريحني جدا، كان سكري قبل كده صعب بيوصل لـ8 ومرضى السكر هيفهموا يعني إيه دي حاجة مش لطيفة، كنت بكره الشكشكة حاجة بتضايقني وكنت سايباها كده وحصل مضاعفات مش لطيفة".

اختتمت “داليا مصطفى” حديثها، قائلة:"فجأة روحت لدكتور عظيم قالي في جهاز، وقلتله إني سمعت إنه نزل من كام سنة بس مش في مصر قالي لأ موجود، وفعلا ركبته هو جهاز أكتر من هايل بيقيس السكر زي رسم بياني، لما بيكون عالي باخد أنسولين، ولما بيكون واطي بيدني تنبيه فأخذ حاجة، أنا مش بعمل إعلان وبالمناسبة أنا مش عارفة إيه ماركة الجهاز ده أصلا بقولكم وبشجع أي واحدة ،وطفل أو طفلة عندها سكر أن ميهمهش أي حد، كل واحد مشغول بحاله متفكروش في حاجة وفكروا في نفسكم وبس وربنا يشفينا كلنا"

يذُكر أن كانت آخر أعمال الفنانة “داليامصطفى”،مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر،مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.