توسعة Dawntrail للعبة Final Fantasy XIV Online تصل في 2 يوليو

إنها تعويذة مزدحمة لمحبي Final Fantasy وألعاب تقمص الأدوار الخيالية بشكل عام. لا يزال العديد من الأشخاص يعملون من خلال Baldur's Gate 3 وFinal Fantasy 7 Rebirth، لكن Dragon's Dogma 2 سقطت للتو وستصل توسعة Elden Ring Shadow of the Erdtree في يونيو. سيتم إصدار المحتوى القابل للتنزيل الثاني لـ Final Fantasy XVI، The Rising Tide، في 18 أبريل. علاوة على كل ذلك، كشفت Square Enix أن Dawntrail، التوسعة الخامسة لـ Final Fantasy XIV Online، ستصل في 2 يوليو.

تصل Dawntrail بعد ما يزيد قليلاً عن 19 شهرًا من آخر توسعة كبيرة، Endwalker. ستتمكن من الاطلاع على قصة جديدة، وتجربة فئتين أو وظيفتين جديدتين (Pictomancer وViper) والتعامل مع المزيد من الزنزانات. تعمل Square Enix أيضًا على زيادة الحد الأقصى للمستوى إلى 100 وهناك العديد من الإضافات الأخرى التي يجب التعمق فيها.

سيتم فتح الطلبات المسبقة للتوسيع بقيمة 40 دولارًا يوم الثلاثاء. سيتمكن أولئك الذين يشترونها مقدمًا من التحقق من Dawntrail قبل عدة أيام، ومن المحتمل أن يبدأ ذلك في 28 يونيو. وستكون الإصدارات الرقمية والمادية متاحة أيضًا. التقط أيًا منهما وستتمكن من الوصول إلى العديد من العناصر داخل اللعبة، بما في ذلك حامل Ark المبني على eidolon من Final Fantasy IX. تتضمن جميع الإصدارات إمكانية الوصول إلى التوسعات السابقة، Shadowbringers وEndwalker.



وفي الوقت نفسه، سيتم تشغيل سلسلة مهام متقاطعة مع Final Fantasy XVI في الفترة من 2 أبريل حتى 8 مايو. وسيحصل أولئك الذين يكملون المهام في The Path Infernal على العديد من المكافآت داخل اللعبة التي تحمل سمة Final Fantasy XVI.