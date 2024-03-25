أكرم حسني: أنا شخص نمكي شوية والفلاتر موجودة حوالينا طول الوقت

حل الفنان أكرم حسني، ضيفا على برنامج ألبوم صور مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي ٩٢.١ في رمضان.

وقال أكرم حسني إن والده الراحل بمثابة الإضاءة في حياته، موضحا:" أبويا الله يرحمه هو الإضاءة في حياتي ولما بعمل حاجة فرحان بيها كان بيبقى نفسي إنه يكون شايفها".

وتحدث أكرم حسني عن تقليل عدد المحيطين به تدريجيا قائلا:" في فلاتر موجودة حوالينا طول الوقت وده بيخلينا نفرز .. في الرحلة بنقلل عدد الناس اللي فاكرينهم صحابنا".

ووصف أكرم حسني نفسه بأنه شخص منظم قائلا:" أنا شخص نمكي أوي وبحب التنظيم والتخطيط والترتيب وحياتي مليانة جداول وأ قام وحسابات.. بس التجربة اثبتت ان في حاجات كتير الصدف فيها أحلى".

واستطرد قائلا:"الرأي المطلق دي حاجة مش صح وبالنضج والتفكير والخبرة والممارسة مفيش صح مطلق والأفكار بتتغير وبنكبر وبننضج ومفيش حاجة ثابتة".

وتحدث أكرم حسني في راديو إنرجي عن طبيعة التعامل في علاقاته قائلا:"فكرة إني أشيل حد من الصورة موجودة بس أنا بعملها بصعوبة عشان بقول يمكن أنا اللي غلطان".

وأشار إلى أهمية الجمهور في طبيعة عمله موضحا:"راس مالنا في الشغلانة الجمهور وعيننا على استقبال الناس للشغل عمرنا ما هنقدر نرضي كل الناس".

وتحدث أكرم حسني عن حنينه لذكرياته في الطفولة قائلا:" عندي حنين غير طبيعي للأبيض والأسود في الحياة وبعيش مع ذكرياتي وأنا طفل وبحب أتفرج على صورنا العائلية.. وفي أوقات بحب الصور الجماعية ويبقى حواليا ناس كتير وأوقات تانية بحب قعدة البيت لوحدي شوية".

يذكر أن آخر أعمال النجم اكرم حسني مسلسل بابا جه.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.

هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

معلومات عن اكرم حسني

بدأ مشواره الإعلامي في محطة (نجوم إف أم) الإذاعية، كان أول ظهوره التلفزيوني في برنامج (نشرة أخبار الخامسة والعشرون)، قدم أشهر شخصية على الإطلاق (سيد أبو حفيظة) في برنامج (أسعد الله مساءكم).

قدم في البرنامج نقدًا ساخرًا للواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و سرعان ما حققت تلك الشخصية نجاحًا منقطع النظير، حيث تعلق بها الجماهير بشدة.

نجح في تقديم شخصية (وسيم هدهد) حيث أراد أن يغير من شخصية سيد أبو حفيظة حيث أحدث تغيرًا شاملًا في الهيئة الشكلية و طريقة الحوار.