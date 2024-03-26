فوائد الفستق.. أبرزها الوقاية من السرطان وعلاج فقر الدم

الفستق من المكسرات التي لها استخدامات عديدة، فيتم تزيين الطعام به أو إدخاله مع الحشوات المختلفة، كما يمكن إضافته علي الحلويات أو الوجبات الآخرى، ويتم صنعه كصوص على الأكلات، ويحتوي أيضًا على فوائد عديدة لا غنى عنها، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.





فوائد الفستق

غني بالبروتين

من فوائد الفستق الحلبي أنه يأتي في المركز الثاني في قائمة المكسرات الأكثر غنى بالبروتينات بعد اللوز.





فالفستق الحلبي غني بالأحماض الأمينية التي تعد حجر الأساس في تكوين البروتينات، والتي لا يستطيع الجسم تصنيعها بل يحصل عليها من مصادر غذائية معينة.





وبينما تعد المكسرات كنزًا غذائيًا إلا أنها للأسف غنية بالسعرات الحرارية، ولكن الفستق الحلبي تحديدًا يعد استثنائي إذ إنه شحيح في محتواه من السعرات الحرارية.





يساعد في خفض الوزن

وُجد أن للفستق الحلبي دور في خسارة الوزن عند تناوله بكميات قليلة، وذلك بسبب غنى الفستق الحلبي بالألياف والبروتينات، فإن تناوله يزيد من الشعور بالشبع وفقدان الشهية، مما يجعل الأشخاص تأكل كميات أقل من الطعام.





كما رُجح أن دور الفستق الحلبي في خسارة الوزن يعود إلى كون الدهون التي يحتوي عليها غالبًا لا يتم امتصاصها بالكامل، نظرًا لميلها للالتصاق بجدران الخلايا الموجودة في الأمعاء.





يعزز صحة بكتيريا الأمعاء النافعة

يحتوي الفستق الحلبي على كمية كبيرة من الألياف، وبينما يتحرك بعضها خلال القناة الهاضمة ليتم تصريفه إلى الخارج، إلا أن بعضها الآخر يتم هضمه من قبل بكتيريا الأمعاء المفيدة.





تعمل البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء على تحويل الألياف إلى سلاسل من الأحماض الدهنية القصيرة التي لها العديد من الفوائد الصحية، مثل: التقليل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والسرطانات، وأمراض القلب.





يعزز امتصاص الحديد

من فوائد الفستق الحلبي الرائعة قدرته على تعزيز امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي من الأغذية المختلفة، وهو أمر هام بشكل خاص لمرضى فقر الدم (Anemia)، إذ يساعد على علاج فقر الدم وتسريع عودة الدم لمستوياته الطبيعية.

أفضل وجبة خفيفة من الفستق

بشكل عام ، يمكن أن يكون الفستق وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين أو بعده. يمكن استخدامها لتزيين السلطات ، كوجبة خفيفة ، كإضافة للحلويات ، وحتى في الخبز، يمكنك صنع زبدة الفستق وإضافة حبات مقطعة إلى حبوب الإفطار والعصيدة وسلطانيات السموثي، هناك الكثير من الطرق لاستهلاك الفستق.

يحتوي الفستق على العناصر الغذائية الأساسية التي تقلل الالتهاب وتسمح بالشفاء بشكل أسرع، ولكن تأكد من أن لديك الكربوهيدرات والترطيب في مكانه الصحيح إذا كنت تقوم بتمرين طويل. يحتوي الفستق على فوائد البروتين ، ولكن إذا كنت ترفع أوزانًا ثقيلة ، فحاول تناولها مع عصير البروتين أو اللبن المخفوق بعد التمرين، فهى رائعة لتحسين صحة قلبك وتعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

بشكل عام ، إنه طعام خارق إذا كنت ترغب في أن تكون بصحة جيدة وتريد تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين بعد التدريبات الخاصة بك والتي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول .