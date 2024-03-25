الدقهلية تكرم الأمهات المثاليات الفائزين بالمراكز الأول جمهورياً

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه مساء اليوم الإثنين بتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء وأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة علي مستوي المحافظة ، حيث كرم عدد 24 أم منهم 17 من الأمهات المثاليات و 7 من أمهات الشهداء وأم واحدة لإبن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه ، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين ، وأعضاء مجلس النواب النائبة شيماء نبيه ، والنائبة نسرين عمر أعضاء اللجنة العليا لاختيار الأم المثالية بالدقهلية ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، والمهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالمنصوره .

وقال " مختار " خلال كلمته التي ألقاها أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس السيسي لإعطائه المرأة المصرية مكانتها وتمكينها في شتي المجالات سواء من خلال تقلد المناصب الوزارية والإدارية والقضائية وغيرها او من خلال دعم المرأة المصرية وتوفير حياة كريمة لها .

كما قال " المحافظ " خالص شكري وتقديري لكل الأمهات المثاليات الذين ضربوا اروع المثل في التضحية والعطاء من أجل تربية أبنائهم وتوفير كل سبل الراحه لهم رغم كل الظروف والتحديات التي واجهتهم ، كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل ام قدمت لهذا الوطن شهيداً من أجل الدفاع عن ترابه وعن امنه واستقراره في الداخل والخارج ، ولكل أم ربة ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحملت المشاق والصعاب من أجله .

وأشار " مختار " الي أن المرأة هي نصف المجتمع فبدونها لا تقام الأسرة ، ولا يوجد مجتمع ولا توجد دول ولا حضارات ، فدورها واضح وجلي منذ فجر التاريخ ، وجاء الإسلام ليكرمها ويضعها في مكانتها التي تليق بيها ويحفظ لها حقوقها .

وأشار " المحافظ " إلي أن إختيار الأم المثالية علي مستوي الجمهورية من الدقهلية وتكريم فخامة الرئيس لها يضاف الي سجل الدقهلية الحافل ، فهذا ليس بجديد علي محافظة عريقة مثل الدقهلية التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات .

وثمن " مختار " دور لجنة إختيار الأم المثالية بالدقهلية لمراعاتهم الشفافية والمصداقية في عملهم مما أدي إلي فوز الدقهلية بالمركز الأول في اختيار الأم المثالية ، وهذا ينم عن حسن الإختيار وعن أمانة لجنة الإختيار.