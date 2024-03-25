اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد تنظم مائدة إفطار احتفالا بشهر رمضان

أقامت اللجنة النوعية للمواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد مائدة الإفطار احتفالا بشهر رمضان المبارك، وسط حالة من المحبه والفرح والالفة انطلق فيها مدفع الإفطار وارتفع صوت اذان المغرب ليتناول ويلتف فيها الجميع حول مائدة واحدة تحمل طعام الإفطار بمناسبة شهر رمضان . واكلات صياميه بمناسبة الصوم الكبير فى أجواء تسودها الألفه والمحبة والسعادة.

والقي المستشار صفوت لطفي مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس اللجنة النوعية للمواطنه أكد فيها على المحبه والتعاون المشترك بين اعضاء اللجنه والتى هى بمثابه اساس ثابت لروح الاسره الواحده وانها نموذج يحتذى به جميع الاحزاب المصريه منذ إنشاء اللجنة عام ٢٠١٣ م وهكذا كان وسيبقى حزب الوفد دائمآ منبرآ للمواطنة والوطنية بمصر.

وأعرب المستشار عماد ابراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الادارة المحليه ونائب رئيس اللجنة النوعيه للمواطنة، عن سعادتة بتلك الأجواء الرمضانيه ورحب بالضيوف وعلى راسهم الدكتور الفنان سيد السمان والمستشار ايهاب وهبى امين المحامى بالنقض والاعلامى هشام عامر و الاستاذه هاله فتحى والأستاذة الشاعره زينب ابو حجر وشكر جميع اعضاء اللجنه الذين شاركوا فى هذا الحفل بسعاده بالغه

وقال مدحت الدويري مقرر عام اللجنة كلمة، أن لمة رمضان هى تجسيد واقعي لروح المواطنه بين أبناء الوطن الواحد اذا تجمعنا مساحات كبيرة مشتركة مثل الوطن والإنسانية والمحبة.

وتناوب اعضاء لجنه المواطنه والحضور كلمات عبرت عن فرحتهم وسعادتهم بهذا التجمع الذي يجمع أبناء الوطن الواحد علي مائدة واحدة يتناول فيها الجميع افطارا واحدا معا.

وخلال حفل الافطار انشد المطرب الدكتور سيد السمان الاغاني الوطنية والدينيه التى تمثل هذا الوقت من نفحات رمضانيه والتى اثارت وجدان الحاضرين باجواء هذا الشهر الكريم وحضر هذه الامسيه الرمضانيه قيادات المواطنه بحزب الوفد واعضاءها ومن الحضور، والفى صموئيل ،ايمن شوقى، محمد صبحى ،خالد صابر ، جيهان عودة ، يونان وهيب ، هانى عدلى ، فرج جويد ،ابانوب اسامه ،جورج لويس ، جرجس عدلى .