نداى يعود إلى تدريبات الزمالك بجزء فى المران

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة إبراهيما نداى لاعب الأبيض في جزء من المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض نداي الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل، بالإضافة لمشاركته في جزء من تدريبات الكرة، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يؤديه في ظل الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الضامة.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب أثناء التدريبات للوقوف على كافة التطورات الخاصة بحالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.