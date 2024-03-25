قافلة السعادة تصل محطتها الخامسة بالأسمرات بالتنسيق مع محافظة القاهرة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي- قافلة السعادة بحي الاسمرات ، وذلك ضمن برنامج قوافل السعادة التي تجوب المحافظات.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القافلة تعكس فلسفة الدولة المصرية في بناء احياء ومدن بديلة للعشوائيات ، والتي تتلخص في " بناء الانسان قبل المكان "، في اطار مشاركة أهالينا من قاطني الاحياء والمدن البديلة للعشوائيات ،و لا سيما مشاركة الاطفال والنشء ، فعاليات نشر السعادة والبهجة وتقديم رسالة توعوية ، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار.

فل إفطار جماعي لأكثر من ألف شخص من أهالي الأسمرات، بحضور رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شهدت الفعالية حفل إفطار جماعي لأكثر من ألف شخص من أهالي الأسمرات، بحضور رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم انطلقت ورش العمل التي تتضمنها قافلة السعادة بمؤسسة حياه كريمة، منها ورش حكي للاطفال والنشء للتوعية من مخاطر الادمان على الفرد والمجتمع ، وكذلك رسم وتلوين وجوه الاطفال بعلم مصر وعلم دولة فلسطين الشقيقة ، بالاضافة الى فقرات الانشاد الديني

كما جابت سيارة المبادرة شوارع حي الاسمرات وقامت بتوزيع بعض الهدايا التعليمية على الأطفال لتنمية قدراتهم العقلية ، وكذلك توزيع وجبات الافطار على المواطنين ، وتم تقديم عدد من الفقرات التوعوية، الدينية والثقافية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يذكر ان حي الاسمرات يعد المحطة الخامسة لقافلة السعادة ضمن الـ18 محطة المُخطط أن تجوبها القوافل خلال شهر رمضان المبارك، واطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات.

وكان قد تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الجمعة عددًا من مواقف النقل الجماعى في عدد من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم تعليقها بمكان ظاهر في مدخل الموقف .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .

كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .