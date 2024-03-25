بالصور والمستندات.. التفاصيل الكاملة لنتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين لعام 2024

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فوز الأستاذ عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت يوم السبت الموافق 23/3/2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.

وجاء نص البيان الكامل لنتيجة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً كالتالي:

مستندات نتيجة انتخابات المحامين

تفاصيل تصريحات المستشار ابو ضيف عن نتيجة نقابة المحامين :

أكد المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين، مشيدا بجهود أعضاء الهيئة القضائية خلال العملية الانتخابية.

وأعلن المستشار محمد أبو ضيف، عن فوز كل من أسامة سالمان وحسام سعيد مصطفى وأحمد حسان على مقاعد الادارات القانونية، وفوز كل من أبو بكر ضوة ومحمد عبد الوهاب ومجدى سخى وناصر المرسى ومحسن لطفى ومحمد خلف حسين ومحمد فرغلى وعبد المجيد هارون وممدوح عبد العال وفؤاد أحمد وسعيد عبد الخالق ومحمد هيبة ويحيى التونى ومحمود الداخلى ومحمد فزاع وعيسى أبو عيسى وعمر هريدى وربيع مرسى ومحمود على مصطفى وسيد جابر وأحمد أسامة وعمرو إبراهيم ومحمد عيسى والسيد حسن ومحمد راضى مسعود لعضوية مجلس النقابة عن محاكم الاستئناف.

وأضاف أن أسامة الشتشاوى حصل على 168 صوتًا وأسعد هيكل 99 صوتًا وأشرف فتح الباب 97 صوتًا وأيمن عبد العزيز 52 صوتًا وخالد حافظ 31 صوتًا ودعاء العجوز 274 صوت وسامح عاشور 20316 صوتًا وعبد الحليم علام 23955 صوتًا وفرج عاشور 314 صوتا و نبيل عبد السلام 12087 صوتًا.

وتنافس 15 مرشحًا على منصب النقيب فى انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت السبت الماضى، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.