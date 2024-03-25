تكريم 175 من حفظة القرآن الـكريم في قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مساء اليوم الاثنين، حفل تكريم 175 حافظ وحافظة من الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، التى نظمتها الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقنا.

هنأ محافظ قنا، الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا على أهمية قراءة وحفظ القرآن الكريم من الصغر ، لأنه دستور الحياة ومنه نتعلم "أمور الدين وحسن الخلق ومعاملة الجيران وطاعة الوالدين وحب الأوطان".

لافتاً أن المحافظة تحرص دائما على تقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لمؤسسات المجتمع المدنى، التى تتبنى مثل تلك المبادرات التى تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وتحفيظهم آيات القرٱن الكريم، والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع ، من خلال ترسيخ مفاهيم الدين الصحيح وغرس العقيدة والفكر الوسطى المعتدل، ونبذ العنف والتعصب لدى الأطفال منذ الصغر.

أهداف الجمعية الشرعية:

وأوضح الشيخ أحمد مصطفي مشرف عام الجمعية الشرعية بقنا، أن الجمعية تهدف إلى إصلاح الفرد مع قضاء حوائجه، من خلال 77 فرع ومكتب على مستوى المحافظة، مشيرا إلي أن الجمعية هي تكفل ما يقرب من 10 الاف طفل يتيم على مستوى المحافظة، فضلا عن فتح 111 مكتب تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المحافظة.

بالإضافة إلى مشروع رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الطبية والأجهزة التعويضية لهم، وتدعم أنشطة الجمعية الفيات اليتيمات والأولى بالرعاية من خلال تيسير زواجهم وتوفير الأجهزة الكهربائية واجهزة العرائس.

بجانب رعاية طلاب العلم من ابناء الاسر الاولى بالرعاية، كما تتميز الجمعية الشرعية عن غيرها إذ تضم مراكز طبية متخصصة وتشمل 30حضانة لرعاية الأطفال المبسترين منها 6 حضانات مزودة بجهاز السيباب، كما يوجد مركز للغسيل الكلوى والمراكز الأخرى التي تقدم خدماتها بالمجان لأبناء المجتمع القنائى دون تفرقة.

فقرات الاحتفال:

يذكر أن الاحتفال بدأ بتلاوة مباركة لآيات من القران الكريم ثم انشودة استعراضية بعنوان "قرآني" قدمتها مجموعة من فتيات الجمعية تلاها قصيدة بعنوان "نحيا مع القرٱن".

وفى نهاية الاحتفال، تم تقديم درع الجمعية الشرعية، لمحافظ قنا، تقديرا لاهتمامه ودعمه المستمر لأبنائه من حفظة القرآن الكريم، بجانب مساندته ورعايته المستمرة للموهوبين والمتفوقين بجميع المراحل التعليمية.

ثم قام محافظ قنا ومشرف عام الجمعيات الشرعية، بتقديم دروع التميز والجوائز القيمة لـ 175 من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتى أقيمت على 5 مستويات هى " حفظ القرآن الكريم كاملا، وحفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء من القرآن، وحفظ ربع القرآن، وحفظ بعض من أجزاء من القران الكريم ".

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة.

وفضيلة الشيخ محمود عبدالحميد زايد مشرف عام الوجه القبلي للجمعيات الشرعية، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء، ولفيف من أسر الأطفال والشباب المكرمين.