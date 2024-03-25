تدريبات خاصه لحراس مرمى الزمالك استعدادا لفيوتشر

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات فنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت هذه الفقرة مشاركة محمد صبحي ومعاذ علاء الدين، بجانب عبد الرحمن نفاد بعد مشاركة الأخير أمس مع فريق الشباب 2003 أمام المصري البورسعيدي في بطولة الجمهورية والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على البطولة.

وقام لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق الأول، بتدريب الحراس على بعض الجوانب الفنية الخاصة منها دقة التمرير للمدافعين، بالإضافة إلى التعامل مع العرضيات والتسديد من مسافات وزوايا مختلفة.

وحرص لويس فيسنتي على توجيه الحراس ونقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل أثناء أداء الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.