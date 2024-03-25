عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤ برئاسة المستشار محمد ابو ضيف باشا الامين العام لهيئة النيابة الادارية فوز عبد الحليم علام بمقعد نقيب المحامين لدورة جديدة لمدة 4 سنوات.

وفاز عبد الحليم علام بإجمالي عدد أصوات ٢٣ ألف صوتًا متوفقا على منافسة سامح عاشور والذي جاء في المركز الثاني بعدد أصوات بـ ٢٠ ألف صوت بينما حصد أسامة فتحي ١٦٨ صوتا وأسعد هيكل ٩٩ صوتا، وأشرف فتح الباب ٩٧ صوتا، وأيمن عبد العزيز ٥٢ صوتا، وحماد عبد الله ٣٢ صوتا وخالد حافظ ٣١ صوتا، ودعاء العجوز ٢٧٤ صوتا، ومحمد البرديسي ٣٧٢ ونبيل فزيع ٣٣٤.

والادارات القانونية فاز كلا من اسامة ابراهيم سلمان و حسام سعيد و احمد حسان ، ومقاعد الاسئناف فوز ابو بكر ضو ١٦ الف صوت محمد عبد النبي عبد الوهاب و مجدى سخى و ناصر المرسي و محسن لطفى و محمد خلف حسين و محمد عبد العظيم فرغلى و عبد المجيد هارون و ممدوح عبد العال و ابراهيم عز العرب ولقبة فؤاد احمد و سعيد عبد الخالق و محمد هيبة و يحي التونى ومحمود الداخلى و محمد فزاع وعيسي ابو عيسي و عمر هريدى ربيع الملوانى و محمد تفاحة و سيد جابر و احمد اسامة و عمرو محمد ابراهيم و محمد على عيسي حسن احمد حسن و محمد راضى مسعود.

ويذكر أن الانتخابات قد أجريت السبت الماضى ٢٣ مارس وجرت المنافسة على منصب النقيب العام بين 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.