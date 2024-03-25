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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2007 يشارك في بطولة زد الدولية

إنبي 2007
إنبي 2007

يشارك الفريق الكروي بنادي إنبي مواليد 2007 في بطولة زد الدولية التي تقام خلال الفترة من 25 إلى 30 مارس الجاري، علي ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة ، بمشاركة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا.

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تأتي المشاركة في البطولة بهدف توفير احتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات اللعب في المنافسات الودية الكبرى.

الأندية المشاركة بالبطولة هي ( زد إف سي - إنبي - الأهلي - الزمالك - المقاولون العرب - بيراميدز - فينورد روتردام الهولندي - فيتوريا البرتغالي -  أستون فيلا الإنجليزي - فنربخشة التركي - بلاكبيرن روفرز الإنجليزي - يونيون برلين الألماني ) .

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