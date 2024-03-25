إنبي يكتسح الأقصى عطبرة في البطولة العربية لتنس الطاولة

حقق الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي الفوز على الأقصى عطبرة بنتيجة كبيرة 3/0، ضمن منافسات ضمن منافسات المجموعة الأولي لبطولة الأندية العربية المقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويواصل الفريق البترولي تقديم النتائج المميزة في هذه البطولة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على التضامن الكويتي بنفس النتيجة 3/0، في الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة العربية.

نتائج اليوم الثاني من البطولة العربية لتنس الطاولة

نتائج اليوم الثاني من البطولة العربية لتنس الطاولة

ونجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على حق استضافة البطولة العربية لهذه النسخة، والتي يشارك فيها نادي إنبي باعتباره حامل لقب البطولة خلال العام المنصرم.

وكان الجيش العراقي قد فاز على العربي القطري بنتيجة 3/0، في اليوم الأول من البطولة، بينما نجح اتحاد جدة في تحقيق الانتصار على البحرين البحريني بنتيجة 3/1.

بينما انتصر سار البحريني على نظيره الشباب السعودي 3/1، بينما حقق المكي السوداني الفوز على مدينة الحسين الأردني بنتيجة 3/0.

وفاز قطر القطري على السليمانية العراقي بنتيجة 3/0، وأخيرًا خسر الفحيحيل الكويتي من أهلي جدة بنتيحة 3/1.