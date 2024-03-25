أمينة عاطف: الثنائية المحلية نتاج دعم إدارة الأهلي لسيدات اليد

قالت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم موسمًا مميزًا للغاية استحق عليه الجمع بين ثنائية الدوري والكأس.

وأشارت إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الشمس يضم عناصر من صاحبات الخبرات في المنافسة على البطولات خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن شخصية الأهلي قادت اللاعبات إلى تخطي الصعاب التي واجهها الفريق خلال الموسم الجاري، وصولًا إلى التتويج بالثنائية.

ووجهت أمينة الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، وشددت على أن الجميع سوف يعمل من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.