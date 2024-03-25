الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة سيدات يد الأهلي بعد الثنائية : نسير بثبات تجاه الطريق الصحيح

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت تقى كامل، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز عن جدارة على الشمس والتتويج بلقب بطولة كأس مصر.

txt

موعد إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

وأوضحت أن اللاعبات تعاهدن قبل المباراة على بذل أقصى ما لديهن من أجل إسعاد الجماهير والحفاظ على لقب البطولة.

وأشارت إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا وكان الأكثر تنظيمًا، وهو ما منحه التفوق على حساب خصم قوي، وأن التوفيق كان حليفًا للاعبات خلال المباراة.

وحرصت تقى على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبات، وأكدت أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود ‏الجميع، ويؤكد أن الفريق يسير بقوة على الطريق الصحيح لحصد البطولات.‏

مواد متعلقة

اليوم..انطلاق كأس العرجاني على ملاعب الأهلي بمدينة نصر
الجريدة الورقية