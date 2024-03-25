موعد إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعه 10:00 من مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر أبريل المقبل لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد القاهره الدولي.



ويخوض الفريق الأحمر لقاء الذهاب في تمام الثامنة من مساء الجمعة المقبل 29 من شهر مارس الجاري بدولة تنزانيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأدى اللاعبون فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك حسين الشحات في جزء من التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

ويواصل الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.