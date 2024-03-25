اليوم..انطلاق كأس العرجاني على ملاعب الأهلي بمدينة نصر

تنطلق اليوم الاثنين كأس بطولة العرجاني بملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر تحت في وجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتبدأ البطولة مساء اليوم حيث يشارك بها 16 فريق مقسمين على أربعة مجموعات.

على صعيد متصل ، انطلقت مساء أمس الأحد منافسات بطولة دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية لعام 2024 على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركه كبار الصحف المصرية وعلى رأسهم جريدتي الوفد والأهرام.

وتستكمل باقي مواجهات البطولة اليوم ،وحتى الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

كما تم تشكيل لجنة لإدارة و تنظيم دورة رابطة النقاد الرياضيين و إجراء القرعة و النظر في أي أمور خاصة بالدورة و الإشراف على المباريات منذ بداية منافساتها و حتى حفل الختام.