أحمد كريمة يكشف عن أحد الكرامات الكُبرى للشيخ الشعراوي في الجزائر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي ذهب إلى الجزائر للمساهمة في تعريب الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي، حيث كانت تتحدث اللغة الفرنسية، وتلاشت اللغة العربية، ولكن مصر من خلال الأزهر الشريف لعبت دورًا في تعريب الجزائر، من خلال بعثة أزهرية برئاسة الشيخ الشعراوي.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشيخ الشعراوي التقى بالقطب الصوفي الكبير الشيخ محمد بلقايد، وحدثت كرامة للشيخ الشعراوي في هذا الوقت، حيث رأى "بالقايد" رؤية منامية مطولة للشيخ الشعراوي، وعندما التقى بالشعراوي قال: "الآن التقينا".

ولفت إلى أن بعض الملاحدة استهزؤوا بالشيخين، وتحدثوا قائلين: "هل يستطيع ربكما أن ينزل المطر بالجزائر"، فطلب الشيخ "بالقايد" من "الشعراوي" الصلاة بالمصلين صلاة الاستسقاء، وبعد ذلك أنزل الله بقدرته المطر ، وهذه كرامة كبرة تسجل للشيخ الشعراوي.