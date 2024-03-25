أحمد كريمة: هؤلاء الأوغاد الأربعة يُريدون هدم الأزهر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الشيخ الشعراوي علم من أعلام الأزهر البارزين، وهناك مكائد تحاك ضد الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه يركز على ذكر الإيجابيات في ظل مواجهة الأزهر العلمانيين والمتسلفيين والإخوان، والدواعش، معقبًا: "هؤلاء الأربعة الأوغاد يريدون هدم الأزهر من خلال التشويش على أعلامه ورموزه.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ما يقوله الكارهين عن الإسلام لا يعنيه.. كلام الدواعش والإخوان لا يجب أن نركز عليه، ولا يجب أن نقيم لهؤلاء أي وزن".

وأشار إلى أن الشعراوي كان رجلاً زاهدًا، وزهد في المناصب، حيث رفض أعلى المناصب والدرجات الدينية في سبيل خدمة الإسلام والدعوة الإسلامية.

وأضاف: “الكلاب تعوي والقافلة تسير، ولا يجب أن نلقي الأذن للإخوان والدواعش والحاقدين على الأزهر والإسلام ”.