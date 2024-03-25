طبيبة توصي بتناول الخضروات الورقية في الربيع.. تفاصيل

تنصح الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء بإدراج الحمضيات والكيوي والخضروات الورقية في النظام الغذائي في فصل الربيع.

وتقول الطبيبة في حديث لـ riamo.ru: "يجب للوقاية من نقص الفيتامينات في فصل الربيع، إدراج الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي. أي من الضروري تناول الحمضيات والكيوي والخضروات الورقية والفاصوليا والثمار والمكسرات والأسماك والبيض والحليب ومنتجات الألبان، التي تزود الجسم بالعناصر المغذية الأساسية".

وتشير موضحة، هذه اطعمة تحتوي على فيتامينات مجموعة В و С وD وعلى العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والزنك والحديد الضرورية للحفاظ على الصحة في فترة الانتقال الربيعية.

وتقول: "يعاني الجسم في بداية الربيع من نقص الفيتامينات وخاصة فيتامينات مجموعة В و С وD ونقص هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة وسوء حالة الجلد والشعر والأظافر وانخفاض الطاقة وتدهور الحالة الصحية بصورة عامة".

وفي الوقت نفسه، تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية: "إن تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" في الدم، ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية".

ونصحت روزي بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، وبدائل اللحوم الغنية بالبروتين مثل الصويا والفاصوليا.

وأوضحت: "يرتبط تناول نظام غذائي غني بالألياف بانخفاض وزن الجسم وانخفاض ضغط الدم وانخفاض نسبة الكوليسترول. وتشكل بعض الألياف، مثل بيتا غلوكان في الشوفان والشعير، هلاما في الأمعاء يرتبط بالكوليسترول ويمنع إعادة امتصاصه في الدم، وبالتالي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم".

