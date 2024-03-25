مسلسل الكبير أوي 8| العفريتة شيماء سيف تتزوج الكبير فى الحلقة 15

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل “الكبير أوي 8” اختيار العفريتة شيماء سيف، الكبير زوجا لها بعد عدد من الاختبارات والأسئلة معه ومع نفادى وهجرس خلال أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوى 8 و الذى يعرض على قناة on.

وطلبت من الكبير أن يذهب لأهلها بعد الزواج و أقيمت حفل زفاف فى الدوار، وقال الكبير لزوجته مربوحة "أهو اتزوجت عفريتة مالها مدرسة الفرنساوى" ورقص هجرس و العترة ونفادى مع الكبير.

وخلال الحلقة اكشتفت العفريتة أن الكبير هبل تزوج ابنة خالتها 5 مرات عرفيا و تزوجها مرتين فقط، لتعبر عن غضبها، و تقترح الزواج من الكبير أو هجرس أو نفادي أو العترة، لتأخد الورقة العرفي وتعود إلى أهلها قررت التعرف عليهم أكثر من من خلال عدد من الأسئلة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.

