مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15| خالد النبوي يفتح صفحة جديدة مع ابنته

تبدأ الحلقة الـ15 من مسلسل إمبراطورية ميم بمحاولات خالد النبوي في إنقاذ علاقته بأبنائه، خاصةً بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين ابنته مايا.

تحاول مايا تذويب الجليد بينها وبين والدها فتبادره بمحادثة صريحة معه، وأخذ يستمع لها بقلب أم وشقيق ووعدته لن تتكرر تصرفاتها الانفعالية تجاه أي وضع لا يعجبها.

بينما يتسمر مروان في حملته الانتخابية بالمنزل أما والده ويضع قوانين منزلية جديد تستحوذ على إعجاب أشقائه، لكنهم لا يستطيعون الاستغناء عن كلمة والدهم.

أما عن علاقة محمود حافظ ونشوى مصطفى والتي يصر على إكمالها برفض أوامر والدته والذهاب إلى خالد النبوي لطلب يدها.

يأخذ المسلسل منحنى تشويقيًا مع بدء التحضير للانتخابات، ليثير بذلك العديد من التساؤلات حول البرامج الانتخابية التي سيطرحها كل مرشح؟ وكيف سيتعامل أبناء أبو المجد مع هذا التغيير الجديد في نظام العائلة؟ ومن سيفوز في الانتخابات؟ ومن سيحكم عائلة أبو المجد؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة من مسلسل "إمبراطورية ميم".

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم وأبطاله

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة