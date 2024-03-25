الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي وتسلمه مذكرة احتجاج

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت القائم بأعمال أستراليا لدى موسكو جيريمي غوثري، لتسليمه مذكرة احتجاج بسبب نشر سفارة بلاده بيانا كاذبا حول الانتخابات الرئاسية الروسية.

 

وقالت الخارجية في بيان: "تم استدعاء القائم بأعمال أستراليا المؤقت في روسيا، جيريمي غوثري، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في 22 مارس، حيث تم تقديم احتجاج قوي إليه فيما يتعلق بالبيان الذي نشرته السفارة الأسترالية على منصة "تلغرام" والذي يشكك في وحدة أراضي روسيا وتحتوي على معلومات كاذبة بشكل متعمد حول التصويت في عدد من المناطق الروسية خلال الانتخابات الرئاسية الروسية".

كما تم التأكيد للقائم بالأعمال الأسترالي أن "تصرفات البعثة الدبلوماسية هذه تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية الروسية".

 

وتمت الإشارة إلى "ضرورة الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تنص على التزام الدبلوماسيين الأجانب باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة".

 

وأضافت الوزارة: "طالبنا السفارة الأسترالية بحذف رسالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

 

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