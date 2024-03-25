مسلسل الكبير أوي 8| عثور الكبير على التعويذة فى غرفة الكبير هبل بالحلقة 15

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الكبير أوي 8 والذى يعرض على قناة on، بعثور الكبير على التعويذة فى غرفة الكبير هبل، ونزل به وجد العفريتة شيماء سيف ترقص مع زوجته مربوحة رحمة أحمد على أغنية ناس منى للمطرب رضا البحراوى.

وبعد ذلك حاول هجرس محمد سلام قراءه التعويذة على العفريتة لصرفها ولكنها اكتشفت ذلك و قامت بعقوبته من خلال رميه إلى خارج الدوار، كما اكتشفت العفريتة لوجى أنه متزوج بنت خالتها بيكى.

وفى الحلقة 14 تحدثت العفريتة عن بداية قصة حبها من الكبير هبل وأنها تزوجته عرفيًا ثم تزوج عليها وخانها وألقى عليها تعويذة أخفتها 95 سنة وعليهم أن يبحثوا عن عقد الزواج العرفى من أجل أن تعود لأهلها مرة أخرى.

ورغم رفض أهلها الزواج تزوجت الكبير هبل عرفيًا ولما كشفت خيانته قرأ عليها تعويذة أخفاها 95 عامًا وطلبت من الكبير أن يبحث لها عن العقد العرفي حتى تستطيع العودة لأهلها مرة أخرى ودخل الكبير إلى غرفة الكبير هبل فى الدوار هو وهجرس ونفادى والعترة ليبحثوا عن عقد الزواج العرفى ولكن وجدوا أنه متزوج أيضًا من بنت خالة العفريتة، ليقلق الكبير من رد فعل العفريتة لوجى.

وتنكر الجميع فى ملابس تنكرية، حيث ارتداء هجرس شخصية فيلم mask لكن جونى قال له شكلك مثل شخصية محمد هنيدى فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، وتنكر الكبير فى شخصية نابليون بونابرت كما تنكر طبازة فى شخصية المطرب ألفيس بريسلى، وغنى عدد من الأغانى ثم قال لهم أن متنكر فى شخصية أشرف عبد الباقى فى فيلم أشيك واد فى روكسى ونفادى تنكر فى شخصية أحدب نوتردام.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.