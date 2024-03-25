إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون لدولة عربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر إلى خارج البلاد .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تصنيع وتهريب المواد المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (5 عناصر "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") ، وبحوزتهم (212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون و 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 كيلو جرامات لبودرة مخدر الكبتاجون وكمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع عقار الكبتاجون والأدوات المستخدمة فى التصنيع ).

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ 15مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة .

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.