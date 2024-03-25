بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في الليلة الـ 16 من رمضان
تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الاثنين، في الليلة السادسة عشر من شهر رمضان المبارك.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته.
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وكان قد أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد، قرب باب الأسباط، بعد تفتيش مركبته.
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