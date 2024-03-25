الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكويت.. تأييد حكم بحبس 4 "هاكرز" مصريين 7 سنوات

محكمة الاستئناف الكويتية
محكمة الاستئناف الكويتية

 

 

 أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بحبس أربعة وافدين مصريين "هاكرز" لمدة سبع سنوات، مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة؛ وذلك لاختراقهم موقعاً حكومياً وانتحالهم صفة القائمين على حماية المستهلك.


وكان المتهمون قد قاموا بمراسلة عدد من المواطنين عبر برنامج "الواتس آب" وادعوا أنهم ممثلون عن وزارة التجارة، واستولوا على أموال عدد من المواطنين، وبعد البحث والتحري وتقديم الأدلة استطاعت مباحث الأموال التوصل إلى هوياتهم.


وفي الرابع من فبراير الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار أحمد الصدي، قراراً بحبس الوافدين الأربعة لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، ثم إبعادهم عن البلاد، حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 63 لسنة 2015 الكويتي أن القرصنة الإلكترونية، والتي تسمى كذلك "الاختراق" أو "الهاكر"، جريمة يعاقب عليها القانون.

 

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