سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية تتمركز قرب مجمع الشفاء

أعلنت سرايا القدس، أنه بعد عودتهم من خطوط الاشتباك في محيط مجمع الشفاء غرب غزة أكدت قواتها تنفيذ عدد من المهام ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السطور التالية أبرز المهام التي نفذتها سرايا القدس اليوم الاثنين:

استهدف مجاهدونا قوة صهيونية راجلة تتمركز قرب البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء.

قصف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي مجموعات عمر القاسم تجمعا لجنود العدو غرب مدينة غزة.

قصف مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي لواء العامودي تموضعا لآليات وجنود العدو الصهيوني جنوب مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

ورحبت حركة حماس، بدعوة مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت حماس في بيان لها: ضرورة الوصول لوقف فوري ودائم يؤدي إلى انسحاب كل قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.