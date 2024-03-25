الأمم المتحدة تجدد ثقتها بالكويتي عبدالله المعتوق مستشارا خاصا لجوتيريش

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن رئيسها عبدالله المعتوق تلقى كتابا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يفيد بتجديد الثقة به مستشارا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة للعام الثامن على التوالي.



واعتبر المعتوق التجديد يؤكد الثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص والعمل الخيري العربي والإسلامي وشهادة من الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع العمل الخيري الإسلامي، بالنظر إلى دوره المحوري في الإغاثة ودعم التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وأكد أن هذا التمثيل جاء بفضل دعم القيادة السياسية ونجاح العمل الخيري الكويتي في أداء رسالته بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا الاستمرار بالعمل لإبراز الوجه الإنساني للكويت.



يذكر أن الدكتور عبدالله المعتوق تقلد منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مارس 2017، كما شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لأربعة أعوام متتالية منذ عام 2012 حتى 2016 في عهد الأمين العام السابق بان كي مون.